"Dopo l’assist da favola di Luka Modric a Rodrygo in Real-Chelsea, la settimana si chiude con un’altra magia “made in Croazia”. Inventa l’1-0 lanciando D’Ambrosio e andando poi a concludere con un destro a serramanico che si spegne sotto la traversa. Tutt’intorno, la solita prestazione da primo della classe". E questo il giudizio della pagella di Tuttosport su Marcelo Brozovic, che si guadagna un 7,5. Il 7 è invece di Lautaro Martienz, D'Ambrosio e Inzaghi, mentre a strappare il 6,5 ci sono Skriniar, Barella, Calhanoglu, Perisic e Sanchez. Dzeko e Correa da 5,5, voto 6 per gli altri.