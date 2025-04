Le pagelle di Tuttosport esaltano la prova dell'Inter dopo il pareggio contro il Bayern Monaco che ha consentito di passare in semifinale. Sufficiente Sommer, che rischia però nel finale con un'uscita sballata. In difesa 7,5 a Pavard, un gran salvataggio in avvio su Olise e una rete segnata saltando in testa a Kim. Altri due 7 in difesa per Acerbi (a cui Kane fa male solo girandogli al largo) e Bastoni, che ripete la gara di Monaco in fotocopia ed è miracoloso su Olise. Non giudicabile Bisseck.

Altro 7 per Darmian, a cui Dier nega un gol e che eccelle in difesa. Mezzo punto in meno per Barella, pure lui è umano e perde un paio di palloni. Calhanoglu 7, una regia di lotta e di governo a cui aggiunge l'angolo del 2-1. Sufficienti Mkhitaryan (partenza autoritaria e lavoro sfiancante per serrare le linee) e Dimarco (pietrificato sullo 0-1 ma si riscatta col corner del pari). Dalla panchina, 6 anche a Carlos Augusto.

Davanti 6,5 a Thuram, in campo aperto dà sempre la sensazione possa fare qualcosa, ma difetta in killer instinct. Gara da 8 per Lautaro, attaccante totale e tra i pochi a non perdere mai lucidità. Con in più il gol. Ng per Taremi. A Inzaghi un 7,5: due partite da ricordare contro il Bayern Monaco e ora sotto col Barcellona.

Tra i bavaresi spicca in negativo Kim, 4,5. Voto 7 a Olise, il migliore dei suoi. Arbitraggio da 6 per Vincic: metro largo, ma il quotidiano lo assolve per il contatto Goretzka-Thuram in area bavarese.