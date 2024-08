Diversi bocciati tra i nerazzurri nelle pagelle della Gazzetta dello Sport. Il peggiore è Sommer, mentre Bisseck ottiene comunque la sufficienza. Benissimo Thuram.

4,5 Sommer - Pasticcia un’uscita su Vitinha e poi agevola il vantaggio del Genoa. Strafalcioni anche di piede. Spalletti si sarà chiesto: “Perché con noi no?”.

6 Bisseck - Ingenuità grave e decisiva, ma non ce la sentiamo di bocciare una prestazione generosa e, a tratti, straripante. L’errore lo farà crescere. Sarà il suo anno: potenza, ma anche tecnica.

5,5 Acerbi - Tra quelli più in ritardo, anche per costituzione fisica. Più un disimpegno sbagliato per affanno che il Genoa ha rischiato di punire. Ritrova le forze nel burrascoso fine partita.

6 Bastoni - Puntuale la proposta in costruzione, in tandem con il socio Dimarco, ma è ancora lontano dal suo top per precisione di lancio e rifinitura. Anche lui deve lavorare e crescere molto.

5,5 Darmian - Impalpabile nella spinta e impreciso nel palleggio. Date le sue caratteristiche tecniche di corridore, se gli manca la gamba, gli manca quasi tutto. Poteva essere sostituito prima.

6,5 Barella - Assist al bacio per il primo gol di Thuram e altre raffinatezze in rifinitura, oltre al solito impegno nell’interdizione. E’ calato alla distanza. Ma su di lui, Inzaghi può già contare.

5,5 Calhanoglu - E’ il giostraio dell’Inter, se rallenta lui, rallenta tutta la squadra. Non ha trovato mai lo spazio per concludere. E’ uno di quelli che ha bisogno di lavorare molto per ritrovarsi.

5 Mkhitaryan - Primo tempo da festival dell’errore, strano per un precisino come lui. Un paio di volte ha rischiato di lanciare in contropiede il Genoa. Inzaghi non lo toglierebbe mai. Ieri era il caso.

6 Dimarco - Gli negano due gol: prima Badelj che salva a portiere battuto, poi il guardialinee che sbandiera il fuorigioco. Cose buone, ma anche tante pause ed errori in rifinitura.

5,5 Lautaro - Ha nelle gambe solo una decina di giorni di lavoro e si vede. Un quasi-gol muratogli da Gollini, poi tanta fatica. Nel finale ci prova da trequartista dietro a Taremi e Thuram.

8 Thuram - Due gol bellissimi e un martellamento continuo alla profondità. Gulliver a Lilliput: si è messo sulle spalle una piccola Inter e l’ha portata avanti.

6 Taremi - Entra e partecipa all’azione del 2-1. L’infortunio è superato. Una buona notizia per Inzaghi, visto che Lautaro ha bisogno di tempo e lavoro per tornare il Toro della seconda stella.

s.v. Asllani

6,5 Frattesi - Bello il tocco con cui manda in gol Thuram. Con Mkhitaryan fuori condizione, questo potrebbe essere il momento buono per mettere la freccia e proporsi come titolare.

6 Carlos Augusto

6 Dumfries - Invocato in campo dalle difficoltà di Darmian, prova a inserire il turbo a destra. L’Inter comunque ha raggiunto il 2-1. La missione sembrava compiuta, poi Bisseck ha fatto il pasticcio.

6 Inzaghi - Con i cambi (Taremi, Frattesi) ottiene il 2-1. Deve ritrovare solidità difensiva e cattiveria agonistica. Lavagna e richiami bruschi alle motivazioni.