L'Inter vince il derby e i voti della Gazzetta dello Sport per i nerazzurri sono alti, ma non altissimi. Il migliore è Dimarco, bocciatura per l'espulso Dumfries.

7,5 Sommer C’è la sua firma su una serata memorabile: respinte su Leao e Theo, grande riflesso su Calabria ancora sull’1-0, fenomenale su Gabbia prima di incassare l’1-2.

7 Pavard La sponda per Acerbi sul gol è solo una delle tante cose preziose della sua partita. Quasi senza avversari da limitare, ha tanto spazio e se lo prende tutto.

7,5 Acerbi Come fosse un simbolo: l’uomo voluto da Inzaghi che segna la rete nel giorno del trionfo. Perfetto, anche perché il Milan gira spesso al largo. E lucido pure nel finale.

6 Bastoni Non la sua migliore gara, qualche sbavatura in costruzione, un paio di volte preso in mezzo. Ma è notte di festa.

6 Darmian Taglia spesso verso il centro lasciando la fascia a Pavard. Compito portato a casa, anche se sul gol del Milan è sovrastato da Leao. Esce stremato, chilometri spesi bene.

7,5 Barella Argento vivo, di fatto imprendibile per passo e idee, è un fattore della vittoria. Serve a Thuram una palla d’oro nel primo tempo, gigantesco in tutte le letture.

7,5 Çalhanoglu Dovunque, comunque: blocca tutte le linee di passaggio avversarie, ne disegna cento o forse più per i suoi. Rivincita, lo scudetto vinto contro chi lo ha scaricato.

7,5 Mkhitaryan A un certo punto provano a frenalo provocandolo, ma lui va oltre. Intelligente nel capire i momenti della partita, va vicino al gol dopo un’occasione regalata da Tomori.

7,5 Dimarco La notte che sognava con una partita che però no, questa non poteva immaginarla. Disegna traiettorie illeggibili, non lo prendono mai.

7,5 Thuram In avvio spreca una chance enorme, ma poi si riscatta costruendo un gol simile, per movimento e posizione, a quello dell’andata. E sì che la festa può iniziare.

6 Martínez Stremato alla meta, a difendere il 2-1 conquistando tre punizioni. Non sarebbe notte da ricordare, con un gol fallito incredibile. E invece sì che va ricordata.

s.v. Asllani

6 Frattesi Rimedia un pugno da Calabria: non c’è niente da fare, nei finali di partita è comunque decisivo, in un modo o nell’altro. Gamba utile, nella sofferenza prima della gioia.

4 Dumfries Incredibile: riesce a macchiare il giorno più importante della carriera, allacciandosi con Theo. E i compagni devono pure calmarlo all’uscita.

s.v. de Vrij Utile nel finale per blindare il 2-1.

6 Carlos Augusto Il Milan va a destra per provare a rimontare, Inzaghi inserisce per limitare Chukwueze e lui porta a casa il risultato. Del resto è sempre stato così, lungo tutta la stagione.

8 Inzaghi Sesto derby vinto di fila, ma dolce come questo neppure i due di Champions. Giù il cappello, anche per la gestione di questa partita.