Anche per il Corriere dello Sport il migliore in campo è Thuram: 7,5 per il match-winner contro la Roma. "E’ lui l’anti-Lukaku. Stoppato da Rui Patricio nel primo tempo, a inizio ripresa sballa la testata. Ma si fa trovare pronto sull’assist di Dimarco: 5° centro stagionale".

Un buon 7 per Inzaghi, Sommer, Acerbi e Dimarco che piazza l'assist nel finale. Bene anche Darmian, Dumfries, Barella e Asllani con 6,5, mentre si fermano al 6 Pavard ("Serviva più coraggio"), Bastoni Calhanoglu, Mkhitaryan e Frattesi. Unico bocciato è Lautaro con un 5 penalizzante: "Avverte la tensione. La sfida con l’ex-amico Big Rom lo condiziona e finisce per frenarsi da solo da solo".