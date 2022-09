L'Italia vince contro l'Inghilterra e i tre nerazzurri in campo strappano a sufficienza nelle pagelle del Corriere dello Sport. Il protagonista assoluto è Federico Dimarco , promosso con un 8 pieno: "Mancini lo preferisce a Emerson. Ideale per il cambio modulo. Intensità, cross tagliatissimi, inserimenti. E’ la scheggia impazzita su cui l’Italia costruisce la sua partita. Colpisce anche un palo", il giudizio del giornale romano.

Voto 7,7 per Francesco Acerbi ("Il Leone dimostra di starci con la fede e con l’efficacia del difensore di livello. Basta dargli un osso da mordere in marcatura. Non concede respiro a Foden. Partita strepitosa"), mentre Nicolò Barella non va oltre il 6 ("Corre, ma non è illuminato e preciso nel palleggio. Sostituzione scontata. Esce per stanchezza").