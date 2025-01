Bei voti, anche se non alti quanto avrebbero meritato per i nerazzurri che ieri hanno asfaltato il Monaco ben più di quanto non dica il 3-0 finale. Ecco le valutazioni del Corsport.

Inzaghi (all.) 7,5 I suoi azzannano la partita, senza pensare minimamente al fatto che bastasse un solo punto. In avvicinamento al derby l’obiettivo ottavi è centrato nel pieno rispetto della tabella di marcia.

Sommer 6 Si gode la serata senza particolari patemi. Settima partita su otto in Champions League conclusa con la porta inviolata quest’anno.

Pavard 6,5 Sigilla ogni corridoio e va anche vicino al gol, con una conclusione al volo nella ripresa.

De Vrij 6,5 L’anticipo con cui avvia l’azione che porta al rigore è da manuale del difensore centrale.

A. Bastoni 7 Spegne sul nascere ogni possibile minaccia, poi per rifiatare gli viene risparmiata l’ultima mezz’ora di gioco.

Carlos Augusto (15’ st) 6 A suo agio su qualsiasi zolla sulla fascia sinistra.

Dumfries 7 Da diffidato non rischia nulla e risparmia anche energie preziose in vista del derby.

Darmian (31’ st) sv

Barella 7 Oltre a servire l’assist per Lautaro, corre tutto il tempo senza fermarsi praticamente mai. Da diffidato rischia grosso nel primo tempo per via di un fallo su Camara.

Frattesi (15’ st) 6 Si unisce alla festa nella mezz’ora finale.

Asllani 6,5 Si riprende la cabina di regia e cavalca l’onda di un match che si mette subito in discesa.

Mkhitaryan 7 Con una pressione così intensa, finisce per soffocare ogni proposito degli avversari. Con la sua conclusione innesca il gol del tris nerazzurro.

Dimarco 7 Su punizione mette i brividi a Majecki, poi sbaglia il tris sempre nel primo tempo con un destro troppo largo.

M. Thuram 7,5 Quando innesta le marce alte sembra tarantolato, senza che nessuno riesca a stopparlo. Si procura il rigore, causa l’espulsione di Mawissa e per tutto il tempo fa vedere le streghe agli avversari e al suo ex allenatore.

Arnautovic (15’ st) 5,5 Sbaglia il gol del poker e un’altra chance ancora la spedisce dritta dritta in curva.

L. Martinez 8,5 La tripletta conferma che il Toro è davvero tornato a incornare come ai vecchi tempi. La insacca da qualsiasi posizione, poi in assenza di Calhanoglu esorcizza anche il dischetto senza farsi condizionare dai precedenti.

De Pieri (31’ st) 6 Vicino al gol con il sinistro, oltre alla gioia immensa dell’esordio assoluto con la maglia dell’Inter.