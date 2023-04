S. Inzaghi (all.) 5,5 Paga le troppe occasioni sprecate. Ma la fase difensiva si inceppa spesso. E, come al solito, manca il guizzo per cambiare lo spartito tattico.

Onana 6,5 Su Castrovilli e Cabral reagisce con l’istinto. Poteva respingere meglio l’incornata del brasiliano?

Darmian 5,5 Qualche sbandata, quando Saponara lo punta.

Acerbi 6 Quando gli spazi si dilatano, gli tocca rincorrere.

A.Bastoni 5,5 Regala un assist d’oro a Lukaku, che sbaglia incredibilmente. E subito dopo non è reattivo su Bonaventura, che infilza Onana.

De Vrij (19’ st) 5,5 Costretto a ballare, con la squadra sbilanciata alla ricerca del pareggio.

Dumfries 6 Devasta la fascia destra, senza che nessun avversario riesca a fermarlo. Il problema è che scelte e misura lasciano a desiderare.

Barella 6 Si nota che non è al meglio fisicamente. Cresce dopo l’intervallo e un suo destro spettacolare va a sbattere sul palo.

Brozovic 5,5 Ritrova regia e fascia di capitano, ma fa sentire la mancanza di Calhanoglu.

Dzeko (33’ st) sv Aveva mal di schiena? In queste condizioni è inutile.

Mkhitaryan 6 Affetta il campo con accelerazioni spettacolari. Anche lui spreca, però, davanti a Terraciano. E nella ripresa scompare.

Asllani (33’ st) sv Qualche idea, ma a distanza già saltate.

Gosens 5,5 Parte forte, ma si spegna presto.

Bellanova (19’ st) 6,5 Sfonda più volte a sinistra e sfiora il pareggio.

Lukaku 4,5 Fisicamente riesce spesso a spuntarla contro Igor e quando ha campo mostra una gamba confortante. Ma non può ciccare il pallone in quel modo, con la porta spalancata. E non è l’unico gol fallito...

Correa 5 Sorprendentemente vivo in avvio. Quando c’è da fare la giocata decisiva, però, ecco il solito piedino.

L.Martinez (19’ st) 5,5 Non si sblocca: quarta gara consecutiva senza gol.