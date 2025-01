Voti non brillanti, ovviamente, quelli del Corsport per l'Inter dopo il ko in Supercoppa. Molto bene Lautaro, malissimo Frattesi.

S. Inzaghi (all.) 5,5 Una sconfitta non da Inter. Sul 2-0 la gara doveva essere in ghiaccio. Troppi nerazzurri in serata no. E i cambi non gli danno nulla.

Sommer 5 La partita gira sulla punizione di Theo Hernandez e lui è in ritardo. Non basta la respinta su Morata.

Bisseck 5,5 Subito in apnea contro Leao. Disattento pure in marcatura su Pulisic. Inutile la scivolata disperata sul terzo gol.

De Vrij 6 Il lancio per il raddoppio di Taremi è un gioiello. Addomestica Morata, ma quando il Milan attacca in forze anche lui va in difficoltà.

Darmian (39’ st) sv Entra e l’Inter va sotto.

Bastoni 6 Mura di testa la stoccata a colpo sicuro di Reijnders. Ma è in ritardo su Pulisic sul pareggio rossonero.

Dumfries 5 Calcia addosso a Maignan la chance del 3-2. Quando entra Leao, il Diavolo imperversa a sinistra.

Barella 5,5 Elettrico e nervoso. Soffre come tutto il centrocampo nerazzurro.

Frattesi (39’ st) 4,5 Perde tempo in area e si fa rimontare da Thiaw. E non segue Abraham.

Calhanoglu 5,5 Si capisce presto che c’è qualcosa non va. Tutta colpa di un adduttore...

Asllani (35’ pt) 5 Perde il pallone (con fallo) da cui nasce la punizione del 2-1. E non legge il taglio di Leao, che poi offre l’assist ad Abraham.

Mkhitaryan 6 Un solo lampo giusto prima dell’intervallo e arriva il vantaggio di Lautaro.

Zielinski (20’ st) 5,5 Si adegua colpevolmente ai ritmi troppo lenti della manovra nerazzurra.

Dimarco 6 La “giocata” è la rimessa rapida che innesca il primo gol. Prima, aveva scaldato i guanti di Maignan. Troppo poco il resto.

Carlos Augusto (20’ st) 6 Un quasi gol di testa: palo e pallone che rimbalza sulla linea. Sarebbe stato il 3-1. Invece, il Milan sorpassa sfondando dalla sua parte.

Taremi 6,5 Prima l’assist per Lautaro, poi il perfetto aggancio e il pallone piazzato per il 2-0. Da lì è un altro Taremi.

L. Martinez 7 Al primo pallone buono, firma il quarto gol in quattro Supercoppe. Nella ripresa domina. E’ l’Inter a non essere alla sua altezza.