Voti bassi, ma non pessimi come da altre parti quelli che si leggono oggi nelle pagelle Inter del Corriere dello Sport all'indomani del derby di coppa perso col Milan.

S.Inzaghi (all.) 5,5 Sfuma ufficialmente il sogno triplete. Squadra stanca per i tanti impegni. Dopo il primo gol del Milan i suoi ragazzi hanno perso intensità.

J. Martinez 5,5 Può ben poco sulla rete incassata, l’unica conclusione del primo tempo. Poteva essere più reattivo sul secondo gol.

Bisseck 7 Ferma Leao decine di volte con interventi chirurgici sul pallone. Prova pure conclusioni dalla distanza verso Maignan. Una delle migliori prestazioni in nerazzurro.

De Vrij 5,5 Jovic lo sposta col fisico in occasione del raddoppio milanista. Sfiora la rete di testa nella ripresa.

Bastoni 6 Con la solita grinta prova a sollecitare i compagni a dare il massimo anche sullo 0-2.

Darmian 5,5 Con la prima fuga della partita spaventa i rossoneri concludendo di poco a lato di Maignan. Ma è suo l’errore in marcatura sul gol di Jovic.

Correa (38’ st) sv

Barella 5,5 Non si fa pregare quando deve metterci la gamba nei contrasti. Non gli riesce il rinvio sull’azione del raddoppio rossonero. Viene risparmiato pure lui a inizio ripresa.

Frattesi (9’ st) 5,5 Non ha quell’impatto sul match desiderato da Inzaghi.

Asllani 6 Prende il posto di Calhanoglu in ottica rotazione, lancia un paio di contropiedi niente male.

Calhanoglu (9’ st) 5,5 Mette ordine a centrocampo, ma sulle conclusioni da fuori non è nella serata giusta.

Mkhitaryan 6 L’età non conta quando hai le giuste motivazioni. In campo lotta come un ragazzino. Sfiora la rete con un bel diagonale.

Dimarco 5,5 Sfreccia ad alta velocità ma la corsa dura poco, fisicamente non regge. Colpisce la traversa dopo la scorribanda in area milanista. Con il passare dei minuti cala e viene sostituito.

Zalewski (9’ st) 6 Appena entra si propone con costanza.

Taremi 4,5 Ci mette impegno ma quanti errori in appoggio. L’unica volta che serve bene Lautaro, l’argentino sbaglia.

Arnautovic (9’ st) 5,5 Tallonato dai difensori milanisti, non gli riesce la zampata in area su una palla vagante.

L. Martinez 5 La marcatura asfissiante di Gabbia e Pavlovic gli toglie lo spazio per calciare. Ha una sola grossa chance ma spreca malamente sparando alto.