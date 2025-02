Pagelle piene di insufficienze per gli interisti sul Corriere dello Sport. Si salvano soltanto Sommer e De Vrij.

S. Inzaghi (all.) 5 Vede l’Inter annaspare e poi affondare, senza riuscire a trovare soluzioni rapide. Cambia due volte il modulo, a testimonianza di un disagio imprevisto, ma non evita una sconfitta durissima: tre gol e -3 dal Napoli, stavolta senza asterischi.

Sommer 6 La parata di ginocchio su Kean è un inno all’efficacia e all’arte di arrangiarsi. Sui tre gol può davvero inventare poco.

Bisseck 4 Goffo e distratto. E’ l’esempio del turnover che non paga, anzi che ti obbliga a pagare.

De Vrij 6 Nel marasma tiene la barra dritta: recupera 10 palloni e vince la maggior parte dei duelli. Non basta.

Bastoni 5 Partecipa come al solito alla manovra. Ma slitta parecchio in difesa. Non una grande serata.

Dimarco (24’ st) 4 La fotografia della disfatta dell’Inter: il pressappochismo del retropassaggio che costa il 3-0 è la mazzata definitiva.

Dumfries 4,5 Assente ingiustificato. Fuori posizione, fuori fase.

Frattesi 4,5 Preferito a Barella, sbaglia totalmente partita. Con l’aggravante del pisolino sul primo gol.

Asllani (38’ st) sv

Calhanoglu 5 Regia pigra, di chi non osa perché non è ancora in condizione.

Barella (24’ st) 5,5 Non fa in tempo a incidere.

Mkhitaryan 4,5 Passeggia senza mai trovare strade percorribili. Ed è tra i corresponsabili del disastro sul 2-0.

Arnautovic (24’ st) 5,5 Un colpo di testa che finisce nel cantiere della Fiesole e stop.

Carlos Augusto 5,5 Esulta a denti stretti quando segna, perché immagina di essere in fuorigioco. Poi soffre la spinta viola sulla sua fascia.

Taremi (38’ st) sv

Thuram 4,5 Non lo servono a dovere, non fa nulla per meritarsi assistenza.

Lautaro 5 Comincia benino, studiando i riflessi di De Gea. Guadagna qualche fallo ma gira al largo dal meglio della partita.