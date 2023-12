Voti avari di picchi quelli del Corriere dello Sport, che premiano Carlos Augusto e bocciano in particolare gli attaccanti di Inzaghi dopo l'uscita dalla Coppa italia. Bene anche Asllani.

S. Inzaghi (all.) 6 Fa il turnover che può, impiega Lautaro accanto ad Arnautovic, avendo sempre il desiderio di andare avanti nella sua Coppa.

Audero 6 Vive un paio di attimi di ansia su quel pallone di Fabbian che finisce fuori, un’uscita alta e poi nulla più nella prima parte. Nella seconda fa da spettatore.

Bisseck 6,5 Nelle poche volte che è chiamato all’opera fa sempre valere la sua grande fisicità.

Pavard (1’ pts) 6

Acerbi 6 Sale sempre sui piazzati ma almeno nel primo tempo non trova mai lo spazio giusto. Si fa beffare da Zirkzee sul gol decisivo.

A. Bastoni 6,5 Attacca in continuazione sovrapponendosi a Carlos Augusto e mette in mezzo un paio di buoni palloni.

Dimarco (29’ st) 6 Calcia l’angolo che porta al gol di Carlos Augusto.

Darmian 6 Se la vede contro Urbanski e si fa sempre rispettare con la sua infinita esperienza.

Frattesi 6 Si inserisce in continuazione e su un’imbucata di Carlos Augusto prima costringe Ravaglia a fare una paratona e poi gli fa i complimenti.

Asllani 6,5 Disegna geometrie e nella fase di non possesso dà un’occhiata a Fabbian.

Sensi (38’ st) 6 Aggiungi minuti per la sua crescita fisica.

Klaassen 6 Dal limite impegna Ravaglia, per il resto non si fa notare molto.

Barella (29’ st) 6 Tanto dinamismo e tanta corsa.

Carlos Augusto 7 Attacca in continuazione e con il suo sinistro confeziona sempre palloni avvelenati. Firma nel supplementare il gol dell’1-0.

Arnautovic 5,5 Torna indietro per essere un punto di riferimento per i suoi compagni di oggi ma finisce per diventarlo anche per i suoi compagni di ieri. A inizio secondo tempo sbaglia un gol clamoroso.

Thuram (29’ st) 6 Quando ha il pallone tra i piedi è sempre un pericolo per gli avversari.

L. Martinez 5,5 Sembra tarantolato, mette tanta intensità e qualità. Si fa parare il rigore, si spegne e si fa male.

Mkhitaryan (9’ pst) 5,5 Combina poco.