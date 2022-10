Solo Skriniar e Asllani dietro la lavagna per l'Inter che ha vinto sul campo del Sassuolo un match forse determinante per la stagione. Ecco le pagelle del Corriere dello Sport.

S. Inzaghi (all.) 7 Segnale di carattere e di personalità. Vittoria pesantissima. Cambi giusti, gestione indovinata. L’Inter lo segue.

Onana 6,5 Due interventi, non banali, con i piedi. Dimostra serenità, senza avvertire la tensione del sorpasso su Handanovic.

D’Ambrosio 6 Spende il giallo nell’occasione giusta per interrompere il contropiede di Laurienté.

Skriniar (13’ st) 5,5 Fatica più di D’Ambrosio a controllare il francese.

Acerbi 7 Assorbe la pressione di Pinamonti, non sbaglia un intervento, governando un reparto con poca protezione.

A. Bastoni 6 Macchia una discreta prestazione finendo risucchiato da Acerbi e Pinamonti, così apre il varco giusto per il gol di Frattesi.

Dumfries 7,5 L’olandesone va via di fisico. Prepotente quando allunga il passo. Tre occasioni scodellate per Lautaro. Di testa, non volendo, l’assist per Dzeko.