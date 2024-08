Fra una settimana, dopo la fine dei playoff, ci saranno i sorteggi di Champions League, al debutto con il nuovo format. Rispetto al passato, la classifica sarà unica anche se, ovviamente, non si affronteranno tutte le squadre presenti nel torneo.

Come spiega Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport, l'Inter campione d’Italia si presenta ai nastri di partenza come la squadra italiana più attrezzata ai nastri di partenza. "Ha qualità e parte con le garanzie acquisite nel passato - evidenzia Capello -. Certo, rispetto a quanto visto alla prima uscita in campionato col Genoa deve salire di ritmo, ma sono convinto che rivedremo presto l’Inter degli ultimi due anni. E a tal proposito, il ricordo della finale persa a Istanbul nel 2023 deve servire di stimolo per tornare a lottare fino in fondo".