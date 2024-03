Tutto più o meno liscio per Pairetto ieri in Bologna-Inter. Come conferma la Gazzetta dello Sport, non ci sono errori dell'arbitro nelle aree di rigore.

Al 16’ p.t. Saelemakers va giù in area: niente. Poi sul corner Acerbi trattiene lievemente la maglia di Posch: nulla anche qui. Stesso discorso sullo spalla a spalla Dumfries-Kristiansen a inizio ripresa. E anche quando Lucumì spalla via Thuram non arriva il rigore. Ok le ammonizioni di Zirkzee, Freuler e Klaassen (proteste).