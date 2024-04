Per il Corriere dello Sport, è "molto convincente" la direzione di gara di Fourneau in Inter-Cagliari.

Ok gli episodi in area, forse pecca un po’ sulle scaramucce Sanchez-Mina, meritava altra attenzione. Sull'episodio più discusso, quello del 2-2 cagliaritano: "Ok il gol di Viola: il tocco di gomito sinistro di Lapadula non è punibile perché: a) ha addosso Acerbi; b) si sta girando ed è di spalle, non vede mai il pallone. Non segnando direttamente lui e non essendo punibile (per dire, dareste un rigore così?)", scrive il quotidiano romano.

Ma in realtà dalle immagini si vede benissimo come Lapadula guardi il pallone prima di allargare il braccio: movimento decisivo per fornire l'assist a Viola.