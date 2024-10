"Il solito Oliver". Il Corriere dello Sport boccia senza mezze misure la direzione di gara del fischietto britannico: 4,5 in pagella. Gravi, in particolare, le due espulsioni mancata per i padroni di casa.

"Concede il rigore all’Inter, epperò non era difficile da leggere, nell’occasione però manca un giallo per Hadjam (può un semi-laccio californiano essere genuino?) che sarebbe stato il secondo. A proposito di indulgenze: la manata al volto di Monteiro a Dumfries?", si domanda in maniera polemica il quotidiano romano. Bocciato anche il VAR Attwell: 5 per lui.