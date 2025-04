Il Corriere dello Sport promuove l'operato di Fabbri nel derby di coppa: 7 per l'arbitro di Milan-Inter.

Nel primo tempo, Var impegnato davvero solo in un controllo silenzioso sul contatto di gomito (sinistro) di Leao dopo un tocco di Thuram: per il Corsport, è corretto considerarlo involontario visto che il pallone sbatte prima sul fianco sinistro del giocatore portoghese e solo poi finisce sul braccio.

Appena 11 falli fischiati nel primo tempo e 21 in totale). Corretto il giallo per Theo Hernandez quando entra su Bisseck, ma prima ci sarebbe stato da valutare anche un intervento di Thiaw su Thuram con la punta del piede destro. Ha rischiato il giallo ancora Thiaw, ad inizio partita, sempre su Thuram, Fabbri ha deciso di gestirla - spiega il quotidiano romano -. E il giallo a Bisseck? Secondo il CdS, più che per il fallo in se stesso (non è neanche una sbracciata su Leao, è un braccio messo lì a tenere lontano l’avversario), Fabbri ha voluto punire "il momento della partita", che stava salendo di toni (poco prima aveva sanzionato Acerbi che, fuori dal campo, aveva cominciato a questionare con Jimenez).