Sono entrate in una fase di stallo le trattative tra Fifa e Apple per i diritti tv del Mondiale per club. Secondo quanto riporta Bloomberg, il massimo organo del calcio mondiale sta quindi valutando di vendere i diritti del torneo a emittenti regionali con esclusiva per Paese.

Nelle scorse settimane era stato ipotizzato un possibile accordo per 1 miliardo di dollari, un quarto di quanto inizialmente previsto dalla Fifa, che avrebbe poi contattato alcuni club per chiedere se avrebbero giocato per una cifra inferiore rispetto a quella preventivata. La Fifa, in ogni caso, ha fatto sapere di essere al lavoro per massimizzare i ricavi.