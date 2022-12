Champions compresa? "La Champions è sempre stata la casa del Milan, è impossibile qui non avvertirne il fascino. Ed è normale essendo l’allenatore di questo club avere l’ambizione di tornare a essere protagonisti in Europa. Possiamo pensare di compiere un altro step solo se tutti insieme alziamo il livello delle prestazioni, della qualità, dell’attenzione. Così potremo superare anche il Tottenham".

Pioli, pronto a lanciare la sfida al Napoli? "Ci crediamo. Sappiamo che il livello si è alzato e che le nostre concorrenti sono fortissime: se il Napoli manterrà questo passo incredibile fino alla fine supererà i 100 punti e dovremo solo far loro i complimenti. Ma anche il Milan ha qualità e determinazione per vincere tutte le partite, in tutte le competizioni. Siamo in corsa su quattro fronti, l’obiettivo è vincere un trofeo".

Lunga intervista della Gazzetta dello Sport a Stefano Pioli , che lancia la sfida a tutte le concorrenti in vista del ritorno in campo. Ecco alcuni passaggi delle parole del tecnico del Milan campione d'Italia.

In questa fase in che cosa la squadra è più forte di quella della passata stagione?

"Siamo più forti perché sono cresciuti tanti singoli. Di conseguenza aumenta il livello collettivo. E poi siamo più consapevoli, sappiamo cosa abbiamo dovuto fare per riuscire a vincere. Abbiamo maggiori sicurezze anche di fronte alle difficoltà: oggi sappiamo come affrontarle".

Che tempi dà per il rientro di Maignan?

"Ci vuole ancora un po’. Pronto per Salerno? Non credo".

E per Ibra?

"Dobbiamo ancora aspettare. Speriamo di riaverlo presto con noi".

Giroud troverà al Milan il modo per superare la delusione per il Mondiale?

"Ho tifato per lui e Theo. Li ho sentiti la notte dopo la finale: ho detto che devono essere orgogliosi del percorso che hanno fatto. Olivier si è dimostrato il solito campione che è: in campo e nello spessore umano. E Theo ha fatto vedere quello che io e Paolo continuiamo a dirgli da un po’: che sta diventando il terzino sinistro più forte del mondo. Supereranno la delusione tornando al lavoro con noi con ancora più determinazione verso nuovi obiettivi".