C'è anche Sandro Mazzola tra gli ex capitano dell'Inter intervistati da La Gazzetta dello Sport nel via alla nuova stagione. E l'obiettivo stagionale è già chiaro: "Un altro scudetto, come minimo. Non vedo perché l'Inter debba 'fermarsi' solo al campionato: partire per vincere tutto è nel nostro Dna e deve essere l'approccio per la nuova stagione. Solo partendo con l'idea di affermarsi anche in Europa si può riuscire a tagliare il traguardo. Questa Inter, poi, ci è andata vicinissima due anni fa: i protagonisti di quella squadra sono gli stessi che hanno dominato il campionato della seconda stella e che si preparano a dare l'assalto anche al prossimo".

Secondo Mazzola "alla squadra non manca nulla: è costruita per lottare e avere successo su tutti i fronti. Con un fiore all'occhiello in mezzo, perché il centrocampo dell'Inter non ha rivali. Da Calhanoglu a Barella, da Mkhitaryan all'ultimo colpo Zielinski, tutti hanno una tecnica di base importantissima, che permette loro di giocare senza paura e di rispettare sempre le consegne dell'allenatore. A proposito, faccio i complimenti a Simone Inzaghi per il rinnovo: si è sentito interista da subito e ha trasmesso questo senso di appartenenza a tutto il gruppo, facendolo crescere tantissimo. Con il ventesimo scudetto ha fatto la storia, ora aspettiamo i prossimi capitoli...".