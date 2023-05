Dopo il tris in Premier League, il Manchester City vuole il Treble. A margine dell'incoronazione come nuovo campione d'Inghilterra, impresa riuscita per la terza stagione di fila alla guida dei Citizens, Pep Guardiola ha spiegato che la consacrazione vera arriverebbe grazie a una vittoria in Champions, la prima nella storia del club: "Questa squadra è davvero forte, ma sono d’accordo con chi dice che dobbiamo vincere in Europa per essere considerati allo stesso livello delle squadre che hanno fatto la storia - le parole del manager catalano riportate dalla Gazzetta dello Sport . Se vogliamo essere considerati tra le squadre migliori di sempre dobbiamo vincere la Champions League. Se non lo facciamo la mia opinione su questa squadra non cambierà.

Ma per essere nei libri di storia dobbiamo vincere. Le squadre migliori vogliono sempre di più. Quindi perché dovremmo fermarci?".