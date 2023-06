Fernando Llorente, ex Juve e Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Juventus e del possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera. Ma non solo...

Llorente, come ha visto gli azzurri l’altra sera?

"Mi è piaciuto molto Frattesi. E anche Zaniolo mi ha trasmesso la sensazione di essere in gran ripresa. Nicolò è un talento di altissimo livello, l’altra sera è stato fastidioso per i nostri difensori. Fossi nella Juve li prenderei tutti e due".

Dei suoi anni c’è ancora Allegri: le fa più effetto la Juve che non giocherà la Champions o il tecnico livornese che per due anni di seguito ha chiuso con zero titoli?

"La Juve fuori dalla Champions sembra impossibile e penso sia un colpo duro per la società. Allegri ha dato tantissimo alla Juve, ha conquistato 5 scudetti di seguito nella sua prima avventura. Forse negli ultimi due anni ha trovato una Juve differente da quella che aveva lasciato. In futuro spero di rivedere anche Conte in bianconero. Antonio è di casa. E sono convinto che piacerebbe anche a lui tornare prima o poi. Conte è stato l’allenatore più importante della mia carriera".