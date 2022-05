Doppio ex della sfida di stasera tra Juventus e Inter, Marcello Lippi ha rilasciato un'intervista a Tuttosport riguardo alla finale dell'Olimpico. "È una delle grandi partite classiche del calcio italiano, una partita speciale perché è una finale", dice l'ex ct, secondo cui la Juve "probabilmente quest’anno non era una squadra da scudetto, e infatti non lo vince, magari lo starà per diventare. Però è una squadra che è arrivata in Champions League e vincendo la Coppa Italia, se riuscirà a vincerla, avrebbe già realizzato qualcosa di importante". Per contro "l’Inter ci arriva in competizione su due fronti. Si trova in una situazione difficile in campionato, a questa finale però si presenta in buone condizioni fisiche, con un potenziale che probabilmente non ha nessun’altra squadra: quattro attaccanti come quelli tra i quali può scegliere Inzaghi non li possiede nessuno. Perciò potenzialmente può ancora fare doppietta".