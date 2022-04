A Radio Anch'io Lo Sport il commento sull'ultima giornata di campionato e sulla lotta scudetto è affidato a Marcello Lippi. "Un campionato sorprendente, in testa e in coda. Milan e Inter sono entrambe forti, con grandi giocatori, soprattutto centrocampisti che saranno utili alla nazionale. Se l'Inter vince il recupero mercoledì ha un punto da difendere in quattro partite ma i calendari non sono facilissimi perché avranno avversarie importanti che hanno degli obiettivi. Ancora è tutto da decidere. Inzaghi? Creare un buon feeling con la squadra, entrarci in sintonia, non vuol dire essere morbidi ma essere intelligenti. Simone lo sta facendo molto bene. Un mese fa mi ero espresso dicendo che era la squadra che devo più rabbiosa e concentrata sull'obiettivo, poi il Milan ha recuperato attenzione e qualità. Ora se la giocano tutte e due".