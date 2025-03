Protagonista di una serata organizzata dal G.S. Villa presso il teatro della Parrocchia Cristo Re di Milano, Leonardo ha rilasciato un'intervista al Quotidiano Sportivo, in cui ha parlato anche della situazione del Milan, ma non solo.

"Servirebbe un po’ di milanismo in più? Ma c’era - dice Leonardo - si chiamava Paolo Maldini e da dirigente ha vinto uno scudetto ed è arrivato in semifinale di Champions. Poi è stato mandato via, e con lui un grande pezzo di passione. Oggi se ne sono accorti tutti, il Milan è vuoto, senz’anima. Ma sono cicli, passerà. Anche perché credo che in società abbiano capito di aver sbagliato".

L'ex tecnico di Milan e Inter ha parlato anche della pressione di giocare al Meazza. "Giocare a San Siro ti crea ansia, è una sollecitazione non facile da reggere. Ma da allenatore o dirigente tocca a me capire come il calciatore possa liberarsene. E comunque la pressione non c’è solo a San Siro ma da tutte le parti. Ci sono addirittura giocatori che preferiscono partire dalla panchina per essere più tranquilli".