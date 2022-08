Max Hagmayr , agente di Valentino Lazaro , spiega a Tuttosport i motivi del trasferimento al Torino . "È molto contento. Vuole giocare il più possibile. E il Torino è un’ottima società, oltre che un club storico. Avrà buone possibilità per far vedere chi sia e mostrare le proprie qualità. I primi contatti col Torino? Circa quattro mesi fa. Tino era al Benfica , ma non sapevamo se sarebbe rimasto o meno. È stato importante per capire come i granata fossero la miglior soluzione possibile. Come il fatto che Lazaro apprezzi particolarmente Juric come allenatore".

Anche il tecnico apprezza il laterale. "Tino prima di dire di sì al trasferimento ha parlato con l’allenatore. Hanno avuto una conversazione significativa, il cui il tecnico ha mostrato di avere fiducia in Lazaro e nelle sue capacità". La formula è un prestito con diritto di riscatto. "Vedremo quello che accadrà, a oggi le impressioni sono più che positive. L’Inter è sempre qualcosa di speciale per Valentino, ma se i nerazzurri hanno deciso in modo diverso, si deve accettare tale disposizione. Ora guardiamo avanti. Lazaro sta già pensando a come dare il massimo per il Torino. Su di lui c’era un’altra squadra in Italia. Ma pure qualcosa in Germania e in Francia. Lui però voleva mettersi alla prova in Serie A".