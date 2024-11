Intervistato da Sportweek, Ruben Sosa, ex di Inter, Lazio e Dortmund, ha provato a buttare giù una sua personale Top XI di chi ha giocato assieme a lui nel corso della lunga carriera. Tanti interisti nella formazione dell'uruguaiano.

In porta Walter Zenga: "Un fratello, gran portiere. All'Inter eravamo ire degli scherzi. Facevamo la gara a chi veniva più applaudito all'ingresso in campo a San Siro".

In difesa Beppe Bergomi: "Capitano e compagno di stanza. Quando si svegliava presto per pregare, gli dicevo: 'Dormi sereno, segno 2 gol'". Con lo Zio anche Riccardo Ferri "Amico vero, le nostre famiglie erano sempre insieme. Meglio averlo in squadra: tostissimo da avversario". E pure Gigi De Agostini: "All'Inter era a fine carriera dopo gli anni alla Juve, eppure era sempre uno dei più professionali. Avevamo un gran feeling sulla fascia sinistra".



A centrocampo immancabile Nicola Berti: "Era forte in campo e... anche fuori: il più bello, un modello prestato al calcio. Gli occhi delle ragazze erano tutti per lui". Spazio per Igor Shalimov: "Non parlava molto per via della lingua, ma rideva tantissimo. Prototipo del centrocampista moderno, glaciale in area".

E in attacco Totò Schillaci: "Goleador, amico e vicino di casa: all'Inter andavano all'allenamento Insieme. Sempre nel mio cuore".

LA TOP XI DI SOSA (4-3-1-2): Zenga; Bergomi, J. Cesar, Ferri, De Agostini; Berti, Pin, Shalimov; Francescoli; Riedle, Schillaci.