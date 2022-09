Prima di strappare il pass per i quarti di finale del Mondiale di volley battendo Cuba, Alessandro Michieletto è riuscito a dare una sbirciata al derby finito male per l'Inter, sua squadra del cuore: "Purtroppo ho visto il primo tempo, diciamo che ci siamo rifatti noi contro Cuba dalla sconfitta di Milano.... Naturale che i milanisti Bottolo e Sbertoli ci abbiano preso in giro, per questa volta è toccato a noi subire (anche Romanò è un tifoso nerazzurro, ndr). Però ci rifaremo più avanti", ha detto alla Gazzetta dello Sport.