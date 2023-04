"Quel Benfica era fortissimo, ma non aveva solo Eusebio: c'era un campione come Simões o lo stesso Costa Pereira era un portierone, nonostante l'errore di quella sera. Anche se posso vederla meno, per ragioni di salute e distanza, seguo sempre l'Inter. Questa poi è la "mia" partita: non voglio perderla per nulla al mondo. Le punte di Inzaghi sono crisi? Non hanno dimenticato, tranquilli: stanno conservando i gol per quando conta". Lo sottolinea Jair intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel giorno di Benfica-Inter.