Il tutto esaurito di San Siro per il derby di Milano di ieri sera (75.584 spettatori presenti) ha fruttato all'Inter un incasso totale di quasi sei milioni di euro, inclusi i servizi di ospitalità. La quota precisa è di 5.832.142 euro, ovvero il secondo risultato di sempre registrato in Serie A dal club nerazzurro dietro al derby d’Italia del 2019. Era il 4 ottobre e per Inter-Juve l’incasso fu di 6,5 milioni di euro, il più alto di sempre fatto registrare in una partita in Italia.