Il Corriere della Sera stronca l'Inter dopo la sconfitta contro la Juventus . "Una brutta frenata dopo quattro vittorie di fila. La squadra si perde sul più bello, consegnando il fianco alle ripartenze juventine. Una squadra che spreca e viene punita. E nella ripresa non ha la forza di rimettersi in piedi e di capire che direzione sta prendendo la partita. Abbonda la presunzione e manca la cattiveria. La classifica piange: lo scudetto è lontano 11 punti".

E ancora: "I nerazzurri hanno più coraggio e più occasioni sino all’intervallo. Almeno tre, ghiotte, con Lautaro di piede, Dzeko di testa e Dumfries in scivolata (la più clamorosa). Ma la squadra di Inzaghi non aggredisce la partita come dovrebbe e non esaspera la pressione. Il palleggio è orizzontale, il ritmo blando, gli inserimenti assenti. L’errore più grave è non sfruttare la condizione straordinaria di Lautaro. La regia di Calhanoglu è pallida, Barella è frenato e Dumfries non innesta il turbo".