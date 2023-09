Tuttosport fa i conti in tasca all'Inter riguardo a quanto incassato grazie all'ultima Champions League. Il conto porta alla cifra di 136 milioni di euro, 98 dall'Uefa (sono 102 ma ne vanno tolti quattro di multa per il Fair Play Finanziario) e 38 di botteghino. Un bottino che ha permesso di fare un mercato estivo a zero.

Il bilancio non sarà comunque attivo, ma si scenderà a un passivo di circa 80-85 milioni di euro, nel 21-22 erano 246. Ecco perché oltre ai 42 milioni che l'Inter sa già di poter incassare con la sola qualificazione alla fase a gironi, Zhang spera di incassare almeno gli altri 20 circa previsti con una qualificazione agli ottavi che andrò però conquistata. Con i quarti ce ne sarebbero altri 10 in più.

Il presidente interista dovrà prendere decisioni importanti anche riguardo al prestito di Oaktree, se rifinanziare o se cedere la società. Scelta a cui potrebbe contribuire anche la partecipazione al Mondiale per club 2025, che con il pass per gli ottavi sarebbe automatica e che metterà in palio circa 2 miliardi di euro. "Un altro tesoro, ma chissà se lo gestirà ancora Zhang", si legge su Tuttosport.