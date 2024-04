In vista del derby di domani sera, Simone Inzaghi potrà contare su tutti i suoi giocatori. Tutti tranne uno: Juan Cuadrado. Il colombiano, uscito ieri da Appiano Gentile anzitempo rispetto ai compagni per via di un leggero affaticamento muscolare che lo terrà ancora una volta fuori dalla lista dei convocati. Eccezion fatta per l'ex bianconero, il piacentino avrà una vasta gamma di giocatori sui quali contare per tentare una storica vittoria contro i cugini.

"Per l’occasione tornano Pavard e Lautaro, squalificati contro il Cagliari" ricorda Tuttosport nella previsione della formazione che l'allenatore nerazzurro potrà schierare contro i rossoneri: "L’unico ballottaggio, come spesso succede, è quello tra Darmian e Dumfries sulla fascia destra con l’italiano in vantaggio sull’olandese". Alla sessione di allenamento di ieri ha preso parte anche Matias Mancuso, centrocampista milanese (da genitori uruguagi) 17enne, spesso chiamato da Inzaghi a lavorare ad Appiano Gentile insieme alla prima squadra, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri (LEGGI QUI). Intanto i quasi campioni d'Italiasi ritroveranno oggi pomeriggio per l'ultimo allenamento prima della stracittadina, fissato alle 17. Poi la squadra rimarrà ad Appiano in ritiro.