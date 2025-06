"Il Psg campione d’Europa è la mia favorita, ma la Juventus ha una grande occasione: in un colpo solo può riscattare la stagione deludente e lanciarsi di prepotenza e con ottimismo in quella nuova". Parla così Fernando Llorente, ex attaccante basco con un passato anche in bianconero. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Non sembra sorpreso della conferma di Tudor.

"Se non puoi ancora riportare a casa Conte, che resta il top e a Napoli lo ha confermato nuovamente, è normale e giusto dare fiducia a Tudor. Igor ha ereditato in corsa una situazione difficile, però ha subito centrato l’obiettivo della qualificazione Champions".

La nuova Inter di Chivu è tornata in campo dopo la finale di Champions persa contro il Psg e ha iniziato il Mondiale pareggiando contro il Monterrey.

"Conte ha fatto un capolavoro a Napoli, ma io resto dell’idea che l’Inter abbia buttato via il campionato perdendo con la Roma e pareggiando con la Lazio. In finale di Champions non c’è stata partita, però il Psg è pazzesco e avrebbe battuto chiunque. I nerazzurri hanno sempre una squadra forte, ma la garanzia resta Marotta: dove va, vince. Sarò sempre grato a lui e Paratici per avermi portato alla Juventus in passato".

Allegri è ripartito dal Milan: lotterà subito per lo scudetto?

"Quello è sicuro, se la giocherà con Conte. Max, quando alla Juve mi vedeva sul lettino dei fisioterapisti, mi prendeva sempre in giro: “Nandone, come va oggi?” Ama scherzare, ma è un vincente come Conte. Il Napoli è campione in carica e si rinforzerà: che colpo De Bruyne, un fuoriclasse che ha segnato la storia recente del City. Antonio è maniacale nel lavoro e sono convinto che farà vivere una seconda giovinezza al belga. Ma inizialmente De Bruyne dovrà adattarsi ai ritmi di allenamento di Conte, lo dico per esperienza personale: con lui prima soffri, però con il tempo vai il doppio degli avversari".