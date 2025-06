Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha ormai archiviato la delusione per la sconfitta della sua Inter in finale di Champions League: "Certo che mi sono ripreso, anche perché sono convinto che i nostri si siano fatti male la notte prima della partita e che in campo siano scesi undici figuranti scritturati per motivi di ordine pubblico. Non erano loro, non era l’Inter", la battuta rilasciata in esclusiva a Gazzetta.it

Dopo la disfatta contro il PSG, secondo La Russa, i giocatori sarebbero dovuti andare in vacanza e non al Mondiale per Club: "Sinceramente, se non ci fossero già stati accordi, avrei suggerito per prudenza di non fare questo torneo. Abbiamo già pareggiato con una squadra da metà classifica di B, i giocatori sono disamorati e stanchi, avevano bisogno di riprendere fiato prima di ripartire alla grande in campionato con Chivu. Ecco, sull’allenatore è stata fatta una scelta di continuità: conosce benissimo l’ambiente e ha allenato i giovani, un po’ come Inzaghi alla Lazio. C’è una logica che mi fa ben sperare"