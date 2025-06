Dopo aver sfoggiato la nuova maglia away dalla tonalità 'Aqua Ghost' nel match d'esordio del Mondiale per Club contro il Monterrey, l'Inter tornerà al più classico nerazzurro sia contro l'Urawa Red Diamonds sia con il River Plate. I giapponesi scenderanno in campo per sfidare Lautaro Martinez e compagni in total white, mentre gli argentini vestiranno la divisa storica bianca con la banda diagonale rossa.

