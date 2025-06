Sarà il mauritano Dahane Beida il direttore di gara di Inter-Urawa Red Diamonds, gara valevole per la seconda giornata del girone E del Mondiale per Club 2025, in programma sabato alle ore 21 italiane. I suoi assistenti saranno l'angolano Jerson Santos e il keniota Stephen Yiembe, mentre il neozelandese Campbell-Kirk Kawana-Waugh vestirà i panni del quarto ufficiale.