Inizio convincente per la Juventus, meno per l'Inter. Il primo turno del Mondiale per club conferma le ambizioni delle due italiane: i bianconeri vedono pressoché certa la qualificazione agli ottavi, offerta a 1,02 su Goldbet, mentre vendita a 1,15 quella dei nerazzurri. Discorso diverso per il primo posto: nel girone E su Planetwin365, i favoriti sono gli argentini del River Plate, primi in solitaria e offerti a 1,90 mentre gli uomini di Chivu si giocano a 2,10. Anche la Juventus è alle spalle del Manchester City nelle previsioni nel Gruppo G, malgrado il largo 5-0 inflitto all'Al Ain: come riporta Agipronews, la vittoria del raggruppamento da parte della squadra di Guardiola è offerta a 1,40, quella dei bianconeri di Tudor a 2,50.

Per quanto riguarda invece la vittoria finale è lotta a due tra Paris Saint-Germain e Manchester City, con il Real Madrid terzo incomodo. Le quote antepost premiano i vincitori della Champions League, che all'esordio hanno travolto 4-0 l'Atletico Madrid: il trionfo della squadra di Luis Enrique si gioca a 3,50 su William Hill, mentre quello della squadra di Pep Guardiola vale 6 volte la posta puntata. Haaland e compagni hanno scavalcato nei pronostici il Real Madrid, offerto ora a 6,50 dopo aver pareggiato nella prima partita contro l'Al Hilal di Inzaghi.

La vittoria finale del Bayern, reduce dall'altisonante successo (10-0) contro l'Auckland con la tripletta di Musiala, è fissata a 7,50. Più attardate le due italiane, con l'Inter a 18, che precedono in lavagna la Juventus data campione del mondo a 25 volte la posta.