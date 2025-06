La Fiorentina si iscrive alla corsa per Francesco Pio Esposito. In un video sul canale Youtube in Italiano di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha parlato dell'attenzione della Viola per l'attaccante, anche se non si sa ancora quali siano le intenzioni dei nerazzurri per il classe 2005.

Attualmente Esposito, così come il fratello Sebastiano, è impegnato con l'Inter al Mondiale per club anche se ha saltato per infortunio l'esordio contro il Monterrey. Punta ad essere disponibile per la sfida contro gli Urawa Reds.

