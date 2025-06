Kylian Mbappé è stato ricoverato in ospedale per vari accertamenti e cure in seguito a una gastroenterite acuta. Lo comunica in queste ore il Real Madrid, dando così una spiegazione rispetto all'assenza dell'attaccante francese dal match d'esordio al Mondiale per Club dei blancos contro l'Al-Hilal di Simone Inzaghi.