"La Juve in corsa per lo scudetto con tre colpi top? Con il rientro di Bremer la squadra diventerà forte forte, ma vedo ancora avanti l'Inter e il Napoli...". Così Alessandro Matri, ex attaccante dei bianconeri, si esprime (secondo le parole riportate da Tuttosport) riguardo al futuro della squadra allenata da Igor Tudor, all'esordio con un successo nel Mondiale per club (5-0 all'Al-Ain nella notte italiana).