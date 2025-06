"Il River Plate è un grande club, con moltissima storia. Ha grandi giocatori e un grande allenatore. Credo che quella contro l'Inter sarà una bella partita per gli amanti del calcio". Così Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, parlando a Fox Sports Argentina dei Millonarios, avversari della squadra di Chivu per la terza giornata del girone E del Mondiale per Club.

"Anche il Boca è venuto con grandi aspettative, dovrà affrontare gare difficili. Ma il Boca è il Boca, rappresenterà bene il calcio argentino al pari del River", ha concluso Pupi.