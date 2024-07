Manca poco per l'ufficialità dell'approdo in nerazzurro di Mehdi Taremi. L'iraniano, come riporta Tuttosport, domani tornerà in sede per la firma su un biennale da tre milioni di euro l'anno con opzione per il terzo anno.

L'annuncio arriverà sabato, visto che domani c'è la conferenza stampa di Marotta e Inzaghi. Approfittando della contemporanea assenza di Lautaro e Thuram, Taremi proverà a prendersi una maglia da titolare già per la prima di campionato contro il Genoa.