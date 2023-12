Si prospetta un periodo di straordinari per Mattero Darmian. Salvo imprevisti, come riporta Tuttosport, sarà sempre in campo da titolare nelle prossime gare. Da terzo difensore o da quinto centrocampista, con la possibilità di essere avvicendato da Bisseck o Cuadrado in corsa, anche a seconda di quali saranno i risultati parziali.

Il colombiano non ha però più di 50' nelle gambe, secondo il quotidiano, per cui l'alternativa più credibile sembra quella di Bisseck da "braccetto" e Darmian esterno. Più difficilmente verrà schierato Frattesi come quinto, anche se è stato provato nel ruolo.