Al di là delle voci riguardanti il possibile nuovo interesse del Tottenham per Alessandro Bastoni, su Tuttosport si parla anche di quelli che potrebbero essere gli obiettivi in uscita dell'Inter, più "graditi" alla società per ragioni differenti. Nel caso di Robin Gosens perché non ha convinto in pieno e ha diverse formazioni tedesche alla finestra, anche se difficilmente investiranno ora 25 milioni richiesti per il cartellino.