Entro la fine di questa settimana, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, incontrerà i dirigenti di Inter e Milan. Le parti si siederanno attorno a un tavolo insieme a WeBuild per un punto sulla situazione San Siro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Sala proverà a capire qualcosa in più sulle intenzioni dei rossoneri, che oscillano tra l'intervento per il Meazza e il nuovo stadio a San Donato. La bilancia penderebbe verso la seconda ipotesi perché è già stato fatto un investimento da 40 milioni di euro sull'area San Francesco, dove sorgerebbe l'impianto, ma la previsione d'utilizzo sarebbe più ampia e la cifra d'acquisto dei terreni non è stata comunicata.