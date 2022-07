La trattativa tra Dybala e Inter continua ad oltranza, ma stando a quanto riporta Tuttosport negli ultimi giorni la Roma ha deciso di affondare il colpo per l’attaccante argentino. Come riporta il quotidiano torinese la svolta è arrivata da un vecchio amore nerazzurro: Josè Mourinho. Il tecnico portoghese ha telefonato direttamente l’ex bianconero per convincerlo a sposare la causa giallorossa. Intanto, Il tecnico di Setubal si gode un ex interista: Nicolò Zaniolo. Stando all’analisi di TS il numero 22 è il più in forma di questo pre-campionato di Josè Mourinho, che fa tre su tre nei test battendo 2-0 la Portimonense. Zaniolo resta ancora fuori dalla formazione titolare, questo però gli permette di essere devastante (proprio come contro il Sunderland mercoledì) dalla ripresa in poi: una traversa colpita e un raddoppio siglato in volata.