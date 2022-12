La partita del rinnovo con Milan Skriniar è ancora aperta. Come riporta Tuttosport , Beppe Marotta contava di chiudere la pratica entro il 13 novembre, giorno della gara contro l' Atalanta , ma così non è stato. I tempi si sono dilatati, settimana prossima dovrebbe esserci l'incontro decisivo.

L'offerta ricevuta tempo fa dall'agente Roberto Sistici è di 6 milioni di euro più bonus, la richiesta è di 7. La volontà comune è chiudere. "Mai, da inizio stagione, Skriniar ha dato motivo di far pensare che non voglia proseguire il matrimonio con il club nerazzurro e probabilmente i tempi sono stati dilatati dalla volontà, da parte dell’interessato e del suo entourage, di esaminare con attenzione pro e contro di un accordo destinato comunque a segnarne la carriera anche perché, non va dimenticato, l’Inter non ha voluto che fossero inserite clausole rescissorie nel rinnovo", si legge sul quotidiano.