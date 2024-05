Le ultime dichiarazioni di Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez, non sono piaciute alla dirigenza dell'Inter. Lo assicura Tuttosport, sottolineando che l'agente - seppur senza parlare di cifre - ha fatto intendere che l'argentino meriti un trattamento economico da top player europeo, con una richiesta d'ingaggio che sta rallentando la trattativa.

Oggi il Toro incassa 6 milioni più bonus, il club nerazzurro è arrivato a proporre 8 milioni di base a cui aggiungere bonus, molti dei quali legati ai risultati di squadra (e non solo ad eventuali trionfi). Camaño è invece partito da una richiesta di 10 milioni che metterà sul piatto anche la prossima settimana, quando è previsto un nuovo appuntamento con Marotta e Ausilio. "L’Inter terrà il punto con Camaño e si aspetta un segnale concreto, dunque oltre le parole pubbliche, da parte di Lautaro Martinez - si legge -. Servirà mettere le cose in chiaro una volta per tutte".